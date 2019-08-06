ФРС США создает собственную платежную систему

Федеральная резервная система (ФРС) США разрабатывает собственную систему платежей и расчетов - FedNow. Ведомство надеется, что новая система удовлетворит требования современного рынка. Об этом сказано в сообщении американского центробанка по итогам заседания совета управляющих от 2 августа.

Сообщается, что FedNow позволит круглосуточно совершать переводы и расчеты в реальном времени.

Год назад ФРС начала собирать пожелания общественности о том, что необходимо сделать для создания современной платежной системы ФРС. После получения более 350 пожеланий и комментариев, ФРС начала работу над созданием новой системы.

FedNow планируется запустить в 2023 или 2024 году.