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ФРС США во второй раз рекордно повысила базовую ставку — сразу на 75 базисных пунктов

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 09:00
ФРС США во второй раз рекордно повысила базовую ставку — сразу на 75 базисных пунктов - Фото
Флаг США (фото - U.S. Mission Geneva, Facebook)

Федеральная резервная система (ФРС) второй раз подряд повысила ключевую ставку на 75 базовых пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Регулятор увеличил процентную ставку по федеральным кредитным средствам до 2,25-2,5% годовых. Последний раз в этом диапазоне ключевая ставка США находилась в 2018-2019 годах.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция все еще находится гораздо выше целей в 2%, однако ожидается, что цены начнут снижаться в ближайшие месяцы.

"На следующем заседании возможно еще одно необычайно большое увеличение ставки. Это будет зависеть от поступающих данных", — заявил он во время пресс-конференции.

По словам главы ФРС, регулятор стремится до конца текущего года довести ставку до нейтрального уровня.

После решения ФРС индекс Dow Jones растет на 1,15% до 32 126,62 пункта; индекс S&P 500 растет на 2,25%, до 4009,54 пункта; индекс NASDAQ Composite растет на 3,6%, до 11 988,19 пункта.

Как пояснил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, это одно из самых быстрых изменений в денежно-кредитной политике США.

"Чуть больше четырех месяцев назад ставка была 0%, и ФРС ежемесячно покупала миллиарды долларов облигаций, чтобы помочь экономике оправиться от пандемии COVID-19. Теперь высокая инфляция и ожидание рецессии... Для нас это означает, что дешевых денег станет меньше. И в первую очередь пострадают "emerging markets", – написал Железняк.

В середине июня 2022 г. в ФРС прогнозировали, что ставка достигнет 3,4% к концу 2022 года, 3,8% к концу 2023 года и составит 3,4% по итогам 2024 года. 

ФРС ориентируется на макроэкономические индикаторы, когда принимает решение по монетарной политике. В июне уровень безработицы в США оставался стабильным, что говорит в пользу жесткости монетарной политики.

Однако инфляция в США по итогам июня возросла до новых максимумов за последние 40 лет, до 9,1% в годовом выражении, в то время как эксперты прогнозировали рост лишь до 8,8%. 

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Наталия Софиенко
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ФРС базова ставка ФРС экономика США
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