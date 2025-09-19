FT: Евросоюз готов разморозить Венгрии 550 млн евро в обмен на поддержку новых санкций

Премьер Венгрии Виктор Орбан (фото - EPA)

Европейская комиссия планирует предоставить Венгрии 550 млн евро из замороженных фондов Евросоюза в обмен на поддержку новых санкций против России. Об этом пишет The Financial Times.

В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций. Принять его ЕС может только единогласно – при поддержке всех стран-членов блока. Однако Венгрия и Словакия, последние оставшиеся импортеры российской нефти, оставшиеся в ЕС, пригрозили наложить на санкции вето.

Новый санкционный пакет ЕС будет направлен на "криптовалюту, банки и энергетику". Кроме этого, будет ускорен отказ от российских энергоресурсов, запланированный на 2027 год.

Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно отказывался от снижения зависимости своей страны от дешевого импорта российских энергоносителей, что затягивало принятие новых ограничений для РФ.

Брюссель заморозил около 22 млрд евро из фондов ЕС, выделенных Венгрии в 2022 году, из-за опасений относительно независимости судебной системы, права на убежище, дискриминации ЛГБТ+ и тому подобное.

Еврокомиссия постепенно размораживает эти средства, чтобы успокоить Орбана: в 2023 году были разморожены транш в размере 10 млрд евро, чтобы заставить Будапешт снять вето с предоставление Украине 50 млрд евро.

Ранее в этом году Венгрия получила еще 157 млн евро, воспользовавшись правовой лазейкой, которая позволяет ей переводить замороженные средства на другие программы.

Будапешт снова пытается использовать эту лазейку, требуя Еврокомиссии 605 млн евро в рамках "среднесрочного" распределения расходов общего бюджета ЕС. В следующем году Орбана ждут новые парламентские выборы, а экономическая ситуация в Венгрии ухудшается.

По словам двух источников издания, после нескольких месяцев переговоров Брюссель намерен позволить Будапешту получить большую часть этих средств, а именно около 550 млн евро.