FT: Євросоюз готовий розморозити Угорщині 550 млн євро в обмін на підтримку нових санкцій

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан (фото - EPA)

Європейська комісія планує надати Угорщині 550 млн євро із заморожених фондів Євросоюзу в обмін на підтримку нових санкцій проти Росії. Про це пише The Financial Times.

У п'ятницю, 19 вересня, Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій. Ухвалити його ЄС може лише одностайно – за підтримки всіх країн-членів блоку. Однак Угорщина і Словаччина, останні імпортери російської нафти, що залишилися в ЄС, пригрозили накласти на санкції вето.

Новий санкційний пакет ЄС буде спрямований на "криптовалюту, банки та енергетику". Крім цього, буде прискорено відмову від російських енергоресурсів, яку заплановано на 2027 рік.

Угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово відмовлявся від зниження залежності своєї країни від дешевого імпорту російських енергоносіїв, що затягувало ухвалення нових обмежень для РФ.

Брюссель заморозив близько 22 млрд євро з фондів ЄС, виділених Угорщині у 2022 році, через побоювання щодо незалежності судової системи, права на притулок, дискримінацію ЛГБТ+ тощо.

Єврокомісія поступово розморожує ці кошти, щоб заспокоїти Орбана: 2023 року було розморожено транш у розмірі 10 млрд євро, щоб змусити Будапешт зняти вето з надання Україні 50 млрд євро.

Раніше цього року Угорщина отримала ще 157 млн євро, скориставшись правовою лазівкою, яка дозволяє їй переказувати заморожені кошти на інші програми.

Будапешт знову намагається використати цю лазівку, вимагаючи Єврокомісії 605 млн євро в межах "середньострокового" розподілу видатків загального бюджету ЄС. Наступного року на Орбана чекають нові парламентські вибори, а економічна ситуація в Угорщині погіршується.

За словами двох джерел видання, після кількох місяців переговорів Брюссель має намір дозволити Будапешту отримати більшу частину цих коштів, а саме близько 550 млн євро.