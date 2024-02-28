Євросоюз остаточно затвердив 50 млрд євро для України

Рада ЄС затвердила програму Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Це останній орган, який мав це зробити

Фото: Lukasz Kobus / EC - Audiovisual Service

Рада Європейського союзу у середу, 28 лютого, остаточно затвердила фінансову допомогу для України (інструмент Ukraine Facility) загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Про це повідомляється на сайтах Міністерства фінансів України та Ради ЄС.

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Новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility) готували з червня 2023 року, коли його вперше презентувала Європейська комісія. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання Плану України, який підкріплюватиметься низкою умов, погоджених з Євросоюзом.

Україна отримуватиме транші за фіксованим щоквартальним графіком на основі платіжних запитів і після перевірки Єврокомісією виконання відповідних умов.

Якщо якась з умов не буде виконана, комісія вираховуватиме відповідну суму з платежу. Ці гроші не згоратимуть: Україна зможе отримати вирахувану суму, якщо виконає відповідну умову, але не пізніше ніж через рік після початкового дедлайну.

Ukraine Facility складається з трьох частин:

→ 39 млрд євро бюджетної підтримки (зокрема 5 млрд євро у вигляді грантів);

→ 8 млрд євро інвестиційного інструменту для покриття ризиків;

→ 3 млрд євро технічної підтримки, зокрема на покриття відсотків за кредитами.

Україна розраховує, що перший транш у розмірі 4,5 млрд євро буде найближчими тижнями.

Це стане можливим завдяки механізму перехідного фінансування (Bridge financing), який дозволить ЄС виділити необхідне Україні фінансування у коротший термін до початку дії Facility. Підписання відповідної кредитної угоди та меморандуму очікується на початку березня.