Євросоюз остаточно затвердив 50 млрд євро для України
Рада Європейського союзу у середу, 28 лютого, остаточно затвердила фінансову допомогу для України (інструмент Ukraine Facility) загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Про це повідомляється на сайтах Міністерства фінансів України та Ради ЄС.
Новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility) готували з червня 2023 року, коли його вперше презентувала Європейська комісія. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання Плану України, який підкріплюватиметься низкою умов, погоджених з Євросоюзом.
Україна отримуватиме транші за фіксованим щоквартальним графіком на основі платіжних запитів і після перевірки Єврокомісією виконання відповідних умов.
Якщо якась з умов не буде виконана, комісія вираховуватиме відповідну суму з платежу. Ці гроші не згоратимуть: Україна зможе отримати вирахувану суму, якщо виконає відповідну умову, але не пізніше ніж через рік після початкового дедлайну.
Ukraine Facility складається з трьох частин:
→ 39 млрд євро бюджетної підтримки (зокрема 5 млрд євро у вигляді грантів);
→ 8 млрд євро інвестиційного інструменту для покриття ризиків;
→ 3 млрд євро технічної підтримки, зокрема на покриття відсотків за кредитами.
Україна розраховує, що перший транш у розмірі 4,5 млрд євро буде найближчими тижнями.
Це стане можливим завдяки механізму перехідного фінансування (Bridge financing), який дозволить ЄС виділити необхідне Україні фінансування у коротший термін до початку дії Facility. Підписання відповідної кредитної угоди та меморандуму очікується на початку березня.
- Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. У 2023 році Європейський союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більш ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.