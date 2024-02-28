Евросоюз окончательно утвердил 50 млрд евро для Украины

Совет ЕС утвердил программу Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Это последний орган, который должен был это сделать

Фото: Lukasz Kobus / EC - Audiovisual Service

Совет Европейского союза в среду, 28 февраля, окончательно утвердил финансовую помощь для Украины (инструмент Ukraine Facility) общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Об этом сообщается на сайтах Министерства финансов Украины и Совета ЕС.

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Новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility) готовился с июня 2023 года, когда его впервые представила Европейская комиссия. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения Плана Украины, который будет подкрепляться рядом условий, согласованных с Евросоюзом.

Украина будет получать транши по фиксированному ежеквартальному графику на основе платежных запросов и после проверки Еврокомиссией выполнения соответствующих условий.

Если какое-либо из условий не будет выполнено, комиссия будет вычислять соответствующую сумму по платежу. Эти деньги не будут сгорать: Украина сможет получить вычисленную сумму, если выполнит соответствующее условие, но не позднее чем через год после начального дедлайна.

Ukraine Facility состоит из трех частей:

→ 39 млрд евро бюджетной поддержки (в том числе 5 млрд евро в виде грантов);

→ 8 млрд евро инвестиционного инструмента для покрытия рисков;

→ 3 млрд евро технической поддержки, в том числе на покрытие процентов по кредитам.

Украина рассчитывает, что первый транш в размере 4,5 млрд евро будет в ближайшие недели.

Это станет возможным благодаря механизму переходного финансирования (Bridge financing), который позволит ЕС выделить необходимое Украине финансирование в более короткие сроки до начала действия Facility. Подписание соответствующего кредитного соглашения и меморандума ожидается в начале марта.