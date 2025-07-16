FT: США заработали рекордные $64 млрд на пошлинах, потому что мир избегает ответных мер

Фото: Дональд Трамп / EPA

За второй квартал 2025 года поступления от таможенных пошлин в США достигли рекордных $64 млрд, что на $47 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Financial Times.

Таможенная политика Трамп принесла США почти $50 млрд дополнительных доходов, потому что большинство торговых партнеров страны воздержались от симметричных ответных шагов.

За четыре месяца после запуска новой волны тарифов только Китай и Канада ввели реальные контрмеры. Вашингтон тем временем установил минимальный глобальный тариф в 10%, пошлины в 50% на сталь и алюминий и 25% – на авто.

Многие страны, в частности Евросоюз, не спешат с ответом. ЕС разработал пакет контрмер, но уже несколько раз откладывал их реализацию. Сейчас их привязали к 1 августа – дедлайну, установленному Белым домом для завершения переговоров.

Украина также заявила, что готова обнулить пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки.

По словам Тараса Качки, сейчас Украина закупает продукции из США на $3-4 млрд в год преимущественно с низкими или нулевыми ставками.

В целом торговые партнеры США опасаются новых тарифов и разрушения торговых цепей, а также потери американских гарантий безопасности.

Китай ответил самым жестким образом – его импортные пошлины достигли 145%, что привело к падению экспорта в США на треть в мае. Но уже в июне стороны договорились в Женеве о 90-дневной паузе и снижении ставок до 30%.

Канада в феврале-марте ввела контрпошлины на 155 млрд канадских долларов, но в последние недели фактически свернула часть мер, отказавшись даже от запланированного налога на цифровые услуги под давлением США.

Экономисты объясняют пассивность других стран глобальной структурой торговли, где США – главный рынок.

По оценкам Capital Economics, эскалация торговой войны до средних ставок в 24% может снизить глобальный ВВП на 1,3% за два года.