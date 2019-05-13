Футболисты, музыканты, юмористы задекларировали миллионные доходы

В ходе декларационной кампании украинцы подали почти 529 000 налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировали общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что почти на 26 млрд грн, или на 45% больше чем в 2018 году. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

По словам и.о. председателя ГФС Александра Власова, граждане определили к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц на сумму более 3,2 млрд грн. Это больше по сравнению с прошлым годом на 57%, или на 1,2 млрд грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 млн грн, что на 205,7 млн грн больше, чем в 2018 году.

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Количество граждан, задекларировавших доходы в сумме более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 27% и составляет 5143 человека (на 2 мая 2018 года – 4063 человек). Традиционно больше всего миллионеров учитывается в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

Из общего количества миллионеров 58% - это лица в возрасте от 40 до 60 лет (2981 человек), от 30 до 40 лет - 23% (1171 человек), моложе 30 лет задекларировали 4% из общего количества лиц (211 человека).

Три гражданина Украины задекларировали более 1 млрд грн, один из них - доход свыше 10 млрд грн.

Налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физлиц и военного сбора в сумме более 1 млрд грн задекларировал житель Киева. Более 100 млн грн к уплате задекларировали также два жителя Киева. От 5 до 100 млн грн налогов указали 14 человек, проживающих в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

"К нынешней кампании декларирования доходов присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены. Ими задекларировано доходы в сумме более 416 млн грн и согласованы к уплате налог на доходы физических лиц 44 млн грн и военный сбор - 5 млн грн", - отметил Власов.

Кроме того, значительное количество известных лиц зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности и платят налоги по упрощенной системе. Они задекларировали более 127 млн ​​грн дохода - а это более 6 млн грн поступлений единого налога.

ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

телевизионная ведущая - 158,8 млн грн,

ведущий шоу-программ - 26,9 млн грн,

певец - 11,8 млн грн,

футболист - 26,2 млн грн,

юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн грн,

еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,1 млн грн,

композитор (музыкант) - 3,2 млн грн.

Ранее сообщалось, что доходы свыше 1 млн грн задекларировали 4817 украинцев в 2018 году.