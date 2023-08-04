UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбольные клубы Италии закончили сезон с самыми большими убытками за 15 лет

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 15:31
Футбольные клубы Италии закончили сезон с самыми большими убытками за 15 лет - Фото
Фото: depositphotos.com

Итальянские профессиональные футбольные клубы по итогам сезона 2021-2022 годов зафиксировали самые большие совокупные убытки за пятнадцать лет — 1,4 млрд евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет PricewaterhouseCoopers.   

Для сравнения: убытки клубов за сезон 2020–2021 годов составили 1,3 млрд евро, но тогда финансовые потери объяснялись ограничениями на проведения матчей из-за пандемии Covid-19. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Итальянские клубы терпят убытки даже несмотря на миллионные вливания иностранных инвесторов. Инвестиции помогают клубам добиваться хорошего спортивного результата в Европейских кубках, но не улучшают их финансовые показатели из-за падения продаж билетов и сокращения доходов от телетрансляций. 

В итальянских лигах Серия А, Серия В и Серия С доходы от прав на трансляцию сократились с 1,38 млрд евро в 2018–2019 годах до 1,25 млрд евро в 2021–2022 годах. 

Спонсорство, еще один ключевой источник дохода, за последние четыре года сократилось на 3%. Основной спад зафиксирован в Серии А, главной лиге Италии, где более 80% контрактов заключены с итальянскими спонсорами. В Англии, к примеру, только 53% спонсорских контрактов заключаются внутри страны. 

Согласно анализу PwC числа подписчиков на основных платформах социальных сетей, команды итальянской лиги занимают третье место по популярности, уступая только Англии и Испании. Однако клубы Франции и Германии, занимающие четвертое и пятое места, быстро приближаются к Италии по числу подписчиков в соцсетях. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Роман Брыль
италияфутбольный клубубыткиитальянский футбол
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 