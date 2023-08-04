Футбольные клубы Италии закончили сезон с самыми большими убытками за 15 лет

Итальянские профессиональные футбольные клубы по итогам сезона 2021-2022 годов зафиксировали самые большие совокупные убытки за пятнадцать лет — 1,4 млрд евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет PricewaterhouseCoopers.

Для сравнения: убытки клубов за сезон 2020–2021 годов составили 1,3 млрд евро, но тогда финансовые потери объяснялись ограничениями на проведения матчей из-за пандемии Covid-19.

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Итальянские клубы терпят убытки даже несмотря на миллионные вливания иностранных инвесторов. Инвестиции помогают клубам добиваться хорошего спортивного результата в Европейских кубках, но не улучшают их финансовые показатели из-за падения продаж билетов и сокращения доходов от телетрансляций.

В итальянских лигах Серия А, Серия В и Серия С доходы от прав на трансляцию сократились с 1,38 млрд евро в 2018–2019 годах до 1,25 млрд евро в 2021–2022 годах.

Спонсорство, еще один ключевой источник дохода, за последние четыре года сократилось на 3%. Основной спад зафиксирован в Серии А, главной лиге Италии, где более 80% контрактов заключены с итальянскими спонсорами. В Англии, к примеру, только 53% спонсорских контрактов заключаются внутри страны.

Согласно анализу PwC числа подписчиков на основных платформах социальных сетей, команды итальянской лиги занимают третье место по популярности, уступая только Англии и Испании. Однако клубы Франции и Германии, занимающие четвертое и пятое места, быстро приближаются к Италии по числу подписчиков в соцсетях.

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