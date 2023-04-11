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G7 требует от Швейцарии активнее замораживать активы РФ. Стране пришлось оправдываться

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 14:44
G7 требует от Швейцарии активнее замораживать активы РФ. Стране пришлось оправдываться - Фото
Фото: depositphotos.com

Власти Швейцарии считают неоправданными заявления "большой семерки", что страна проявляет медлительность в процессе замораживания активов российских олигархов. Реакция правительства последовала после получения конфиденциально письма от послов G7 с рекомендацией более активно замораживать активы РФ, пишет ВВС.   

Швейцария уже заморозила российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков ($8,3 млрд) с момента введения санкций против России, заявила Элен Будлигер-Артиеда, директор правительственного департамента Государственного секретариата по экономике (SECO). Она добавила, что сумма соответствует примерно трети от $23,4 млрд замороженных активов России в ЕС. 

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В марте посол США в Швейцарии Скотт Миллер заявил, что Берн может заблокировать еще от 50 до 100 миллиардов швейцарских франков российских активов. 

"Санкции настолько сильны, насколько сильна стоящая за ними политическая воля. Нам нужно найти как можно больше активов, заморозить их и, если необходимо, конфисковать, чтобы передать их Украине для восстановления", — рассказал посол в интервью Neue Zürcher Zeitung. 

В свою очередь Будлигер-Артиеда заявила, что цифра от 50 до 100 миллиардов франков изначально была названа как возможная оценка российских средств под управлением в стране, но это не оценка Швейцарии. 

"Когда мы встречаемся на техническом уровне с ЕС, Великобританией и Соединенными Штатами, мы никогда не слышим такой критики. Очевидно, что есть недопонимание", — сказала Будлигер-Артиеда.  

Она добавила, что не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство.

В Швейцарии не разрешена конфискация частных активов, если они имеют законное происхождение и нет доказательств нарушения закона. 

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Роман Бриль
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