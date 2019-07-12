ГБР и СБУ проводят обыски в Государственной фискальной службе

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможные незаконные действия руководства Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни. В офисах этих ведомств 12 июля прошли обыски и выемка документов, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя", - сказано в сообщении.

В ГБР подозревают, что в результате госбюджет недополучил 630 млн грн.

Обыски прошли в главном офисе ГФС, на Харьковской таможне, документы изъяли в ГУ ГФС в Харьковской области.

Уголовное производство начато по ч. 2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура, оперативное сопровождение - Служба безопасности.

Как пишет НВ Бизнес со ссылкой на источник, "международный производитель табачной продукции" - это Филлип Моррис.

Филлип Моррис владеет табачной фабрикой в Харьковской области. Компания реализует продукцию под названиями Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament, IQOS.

Обновлено: В 2015 году Филип Моррис Украина использовала специальный таможенный режим. Харьковская таможня освободила ее от ввозной пошлины и других налогов на импорт сырья, продукция из которой подлежала реэкспорту.

По истечению срока действия разрешения ГУ ГФС в Харьковской области провело налоговую проверку в компании и начислило ей НДС, пошлины, штрафы и пеню на общую сумму 635 млн грн.

В декабре 2018-го Кабмин обязал руководство ГФС подписать мировое соглашение между Украиной и Филлип Моррис.

"Подписание и выполнение мирового соглашения полностью соответствует законодательству Украины, а также международным обязательствам Украины в рамках Соглашений о защите инвестиций между Украиной и США, а также Украиной и Швейцарской Конфедерацией. Оно продемонстрировало готовность правительства и ГФС способствовать улучшению бизнес-климата в Украине", - сообщили LIGA.net в пресс-службе Филлип Моррис.