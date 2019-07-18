ГБР: К схемам с гособлигациями могут быть причастны нардепы

К незаконным схемам с использованием облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) могут быть причастны народные депутаты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу.

"В настоящее время у нас есть информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины", - сказал он.

Другие подробности дела пока неизвестны. О результатах производства Труба пообещал сообщить в ближайшее время.

В октябре 2018 года СБУ провела серию обысков в офисах профучастников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц.

По версии следствия, в 2017-2018 годах должностные лица Укргазбанка, Альфа-банка и банка Альянс в сговоре с должностными лицами биржи ПФТС, Украинской биржи и другими участниками рынка совершили сделки купли продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета", чтобы скрыть более 86 млн грн незаконного происхождения.

После этого Нацбанк рекомендовал банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег.