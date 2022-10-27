ГБР нашло на Одесской таможне 130 неоформленных контейнеров с элитными товарами — видео
Государственное бюро расследований обнаружило более 130 контейнеров с товарами, срок растаможивания которых был искусственно затянут должностными лицами. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сотрудники ГБР осмотрели уже 50 контейнеров с элитными автомобилями, техникой, обувью, алкоголем, строительными материалами и продуктами питания.
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Ориентировочная стоимость осмотренного товара превышает 300 млн грн.
Документы на все товары отсутствуют, как и сведения об их владельцах.
Отдельные предприниматели отреагировали на призыв ГБР и уже пытаются официально уплатить соответствующие штрафные санкции и таможенные пошлины.
Следственные действия продолжаются.
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