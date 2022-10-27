ГБР нашло на Одесской таможне 130 неоформленных контейнеров с элитными товарами — видео

Государственное бюро расследований обнаружило более 130 контейнеров с товарами, срок растаможивания которых был искусственно затянут должностными лицами. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР осмотрели уже 50 контейнеров с элитными автомобилями, техникой, обувью, алкоголем, строительными материалами и продуктами питания.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ориентировочная стоимость осмотренного товара превышает 300 млн грн.

Документы на все товары отсутствуют, как и сведения об их владельцах.

Отдельные предприниматели отреагировали на призыв ГБР и уже пытаются официально уплатить соответствующие штрафные санкции и таможенные пошлины.

Следственные действия продолжаются.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.