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ГБР нашло на Одесской таможне 130 неоформленных контейнеров с элитными товарами — видео

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 11:37
ГБР нашло на Одесской таможне 130 неоформленных контейнеров с элитными товарами — видео - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований обнаружило более 130 контейнеров с товарами, срок растаможивания которых был искусственно затянут должностными лицами. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.   

Сотрудники ГБР осмотрели уже 50 контейнеров с элитными автомобилями, техникой, обувью, алкоголем, строительными материалами и продуктами питания. 

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Ориентировочная стоимость осмотренного товара превышает 300 млн грн. 

Документы на все товары отсутствуют, как и сведения об их владельцах. 

ГБР нашло на Одесской таможне 130 неоформленных контейнеров с элитными товарами — видео

Отдельные предприниматели отреагировали на призыв ГБР и уже пытаются официально уплатить соответствующие штрафные санкции и таможенные пошлины.  

Следственные действия продолжаются. 

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Роман Бриль
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