UA

Гендиректор аэропорта Борисполь возглавил Гостаможслужбу. Решение Кабмина

28.10.2020, 15:38
Гендиректор аэропорта Борисполь возглавил Гостаможслужбу. Решение Кабмина - Фото
Павел Рябикин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров на правительственном заседании в среду, 28 октября, назначил генерального директора аэропорта Борисполь Павла Рябикина на пост главы Государственной таможенной службы. Об этом в telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко

"Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта "Борисполь") назначили главой Таможни", – написал Гончаренко.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Павлу Рябикину 55 лет. Учился в КНУ им. Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права. Работал заместителем министра транспорта и связи. Был послом Украины в Дании. Также занимал должность заместителя главы КГГА. Был народным депутатом трех созывов.

Генеральный директор аэропорта Борисполь с 23 марта 2017 года.

Читайте также
Интервью. Гендиректор аэропорта Борисполь. Такая пустота – жуть берет. Как в фильме ужасов

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Рябикин Павел государственная таможенная служба

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Новий старт" після ковіду: Шлях Максима Гладченка, який мріє одягати національні збірні

Партнерський проєкт"Новий старт" після ковіду: Шлях Максима Гладченка, який мріє одягати національні збірні
 