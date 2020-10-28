Гендиректор аэропорта Борисполь возглавил Гостаможслужбу. Решение Кабмина

Кабинет министров на правительственном заседании в среду, 28 октября, назначил генерального директора аэропорта Борисполь Павла Рябикина на пост главы Государственной таможенной службы. Об этом в telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта "Борисполь") назначили главой Таможни", – написал Гончаренко.

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Павлу Рябикину 55 лет. Учился в КНУ им. Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права. Работал заместителем министра транспорта и связи. Был послом Украины в Дании. Также занимал должность заместителя главы КГГА. Был народным депутатом трех созывов.

Генеральный директор аэропорта Борисполь с 23 марта 2017 года.

22 октября Кабинет министров принял распоряжение об увольнении Андрея Павловского с должностей врио главы Гостаможслужбы. Ранее, 19 августа 2020 года Кабинет министров освободил от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова, временно возложив обязанности главы ведомства на его заместителя Андрея Павловского.

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Роман Брыль

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