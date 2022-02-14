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Германия и США выделяют Украине финансовую помощь

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14.02.2022, 16:28
Германия и США выделяют Украине финансовую помощь - Фото
Олаф Шольц (Фото: пресс-служба президента Украины)

Премьер-министр Германии Олаф Шольц, находящийся в Украине с визитом, анонсировал выдачу Украине 150 млн евро кредита.

"Германия поддерживает Украину словом и делом. И я рад сегодня объявить о скорой выплате 150 млн евро текущему несвязанному финансовому кредиту (UFK) и могу объявить новый несвязанный кредит", – сказал Шольц на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несвязанный кредит означает, что использование денег не прописывается в договоре.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой в свою очередь сообщил о решении выделить Украине макрофинансовую помощь.

"Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь", – говорится в Twitter украинского министра. Ее размер пока не сообщается.

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Андрей Водяный
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Германия США макрофинансовая помощь Энтони Блинкен олаф шольц
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