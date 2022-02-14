Германия и США выделяют Украине финансовую помощь

Премьер-министр Германии Олаф Шольц, находящийся в Украине с визитом, анонсировал выдачу Украине 150 млн евро кредита.

"Германия поддерживает Украину словом и делом. И я рад сегодня объявить о скорой выплате 150 млн евро текущему несвязанному финансовому кредиту (UFK) и могу объявить новый несвязанный кредит", – сказал Шольц на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несвязанный кредит означает, что использование денег не прописывается в договоре.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой в свою очередь сообщил о решении выделить Украине макрофинансовую помощь.

"Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь", – говорится в Twitter украинского министра. Ее размер пока не сообщается.

Европейская комиссия планирует выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд. евро после голосования в Европарламенте.

Еще 1,2 млрд. евро в виде финансовых гарантий и кредита Украине пообещала Франция.

Эти деньги призваны стабилизировать экономику Украины на фоне военной угрозы России.

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Андрей Водяный

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