Германия почти перестала покупать у России: импорт за три года упал на 95%

В 2024 году Германия купила у РФ товаров на 1,8 млрд евро против 33,1 млрд евро в 2021 году

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Импорт товаров в Германию из России сократился на 94,6% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis).

В 2024 году Германия купила у РФ товаров на 1,8 млрд евро против 33,1 млрд евро в 2021 году. Экспорт немецких товаров в Россию с 2021 года упал на 71,6% – до 7,6 млрд евро.

Теперь Россия опустилась на 59-е место среди торговых партнеров Германии с 12-го, которое занимала до начала полномасштабного вторжения в Украину.

В 2021 году самыми главными товарами, закупаемыми ФРГ в России, были сырая нефть и природный газ. На них приходилось 58,8% (19,5 млрд евро) всего импорта из РФ. Другими важными статьями импорта за год до начала войны были металлы (13,5%), а также кокс и нефтепродукты (8,3%).

Справка Импорт Германии из Украины в 2024 году Импорт Германии из Украины в 2024 году составил $3,82 млрд. Главными товарами были семена зерновых и масличных культур (на $1,2 млрд), электронное и электрическое оборудование ($636 млн).

После российского вторжения в Украину и 17 пакетов санкций ЕС Германия перестала покупать у России углеводороды и резко сократила другой импорт.

В 2024 году важнейшим импортом из России были металлы на 0,8 млрд евро (42,3% от всего импорта из РФ), химические продукты (24,7%), продукты питания и корма для животных (15,2%).

Германия в основном экспортирует в Россию фармацевтическую (в 2024-м – 30,6%, или 2,3 млрд евро) и химическую (13,9%) продукцию, а также оборудование (11,9%).

Destatis отмечает, что за прошлый год Германия достигла крупнейшего торгового профицита с Россией с момента распада СССР в 1991 году – экспорт превысил импорт на 5,8 млрд евро.

При этом в 2022 году, когда РФ вторглась в Украину, ФРГ наоборот зафиксировала рекордный торговый дефицит с Россией в 21,8 млрд евро. Тогда экспорт резко сократился из-за санкций, а импорт, в частности, из-за резкого роста цен на энергоносители, – возрос.