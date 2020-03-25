Германия приняла антикризисный пакет на 750 млрд евро

Федеральное собрание Германии 25 марта приняло антикризисные пакеты по поддержке бизнеса и граждан во время пандемии коронавируса на общую сумму более 750 млрд евро. Об этом пишет DW.

В частности, на помощь малому бизнесу и гражданам выделят 156 млрд евро. Этот пакет предусматривает в том числе сокращение налоговых поступлений на 33,5 млрд евро из-за вызванного коронавирусом кризиса в экономике. Кроме того, 50 млрд евро планируют выделить на поддержку самозанятых граждан, а также малых предприятий.

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Среди мер социальной поддержки населения: защита арендаторы от потери жилья, даже при наличии долгов по арендной плате. Предполагается также упростить доступ к социальной помощи по безработице Hartz-IV и условия временного перехода на сокращенный график работы.

Чтобы обеспечить это финансирование депутаты остановили действие так называемого "долгового тормоза", предусмотренного в конституции ФРГ. Согласно ему, для уменьшения дефицита бюджета, новые заимствования Германии в течение года не должны превышать 0,35% от валового внутреннего продукта.

Бундестаг также поддержал создание фонда на общую сумму 600 млрд евро для выделения кредитов и национализации крупных предприятий, которые особенно сильно пострадают от кризиса.

По словам министр финансов Германии Олафа Шольца, правительство делает все возможное для смягчения негативных последствий нынешнего кризиса. "Для этого нет сценария", - признал он.

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