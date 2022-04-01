UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью в налоговой сфере

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 18:56
Германия приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью в налоговой сфере - Фото
Кристиан Линднер (Фото: EPA)

Германия приостановила обмен информацией с российскими и беларускими налоговыми органами в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом говорится в письменном ответе министра финансов Германии Кристиана Линднера на обращение министра финансов Украины Сергея Марченко, сообщает Spiegel.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В частности, приостанавливается обмен информацией между налоговыми органами. 

Отмечается, что это важно, поскольку налоговые органы страны могут надлежащим образом облагать налогом компании только в том случае, если у них есть вся информация, относящаяся к налогу. 

По словам министра, Германия больше не возмещает подоходный налог российских граждан и фирм, зарегистрированных в финансовых ведомствах страны, что скажется на возможности избегать двойного налогообложения.

Кристиан Линднер также пообещал, что Германия поддержит исключение РФ и Беларуси из всех органов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

Читайте также: Санкции. Как мир наказывает Россию за вторжение в Украину

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Германия налоговая база
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 