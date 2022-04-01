Германия приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью в налоговой сфере
Германия приостановила обмен информацией с российскими и беларускими налоговыми органами в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом говорится в письменном ответе министра финансов Германии Кристиана Линднера на обращение министра финансов Украины Сергея Марченко, сообщает Spiegel.
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В частности, приостанавливается обмен информацией между налоговыми органами.
Отмечается, что это важно, поскольку налоговые органы страны могут надлежащим образом облагать налогом компании только в том случае, если у них есть вся информация, относящаяся к налогу.
По словам министра, Германия больше не возмещает подоходный налог российских граждан и фирм, зарегистрированных в финансовых ведомствах страны, что скажется на возможности избегать двойного налогообложения.
Кристиан Линднер также пообещал, что Германия поддержит исключение РФ и Беларуси из всех органов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).
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