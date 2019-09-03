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Германия помогла пострадавшим от войны на Донбассе

Германия помогла пострадавшим от войны на Донбассе
03.09.2019, 17:36

Деньги будут направлены на гуманитарные программы для поддержки пострадавших от войны на Донбассе

Германия предоставила Украине 1 млн евро на финансирование проектов для поддержки пострадавших от войны на Донбассе. Всего за этот год помощь составила 17 млн грн. Об этом Европейской правде сообщили в посольстве Германии в Украине.

"Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Помощь будет направлена на ремонт и подготовку к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальную поддержку общин, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры на пунктах пересечения линии разграничения и консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.

В этом году Германия предоставила Украине на финансирование гуманитарных проектов и программ 17 млн евро, а с 2014 года - более 110 млн евро.

  • В июне Германия выделила дополнительные 760 000 евро на проект психосоциальной помощи детям Донбасса.
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