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Германия выделит Украине более 1 млрд евро на военную помощь

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16.04.2022, 00:15
Германия выделит Украине более 1 млрд евро на военную помощь - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении дополнительной военной помощи в общей сложности на два млрд евро. Из них, больше 1 млрд евро пойдет непосредственно Украине, сообщает издание ARD-Hauptstadtstudio.

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Отмечается, что более 1 млрд евро Украина может использовать для покупки оружия.

Министр экономики Роберт Хабек должен одобрить закупки оружия, если Украина будет покупать их в Германии, сообщает издание.

Военная помощь будет выплачиваться Германией  в рамках инициативы федерального правительства по модернизации.

В частности, еще 400 млн евро из общего пакета предназначены для Европейского фонда мира, который закупает оружие для Украины. Остальные 400 миллионов евро предназначены для других стран.

  • Германия категорически отказывала Украине в поставках вооружений до вторжения РФ в феврале 2022-го и также в первые недели полномасштабной войны.
  • 6 апреля канцлер Германии Шольц предложил передать Украине оружие времен ГДР.
  • 8 апреля Politico сообщило, что Германия откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков, несмотря на давление других чиновников.
  • 9 апреля министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что ФРГ якобы достигла предела по поставкам Украине оружия бундесвера.
  • 12 апреля президент ФРГ Штайнмайер сказал, что Германия будет поставлять оружие Украине.

Читайте также: Визит Шольца в Украину будет иметь смысл только с тяжелым вооружением – Мельник

Наталия Фреик
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