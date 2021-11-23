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Гетманцев﻿ о меморандуме с МВФ: назначение главы САП и принятие законопроекта 5600

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 18:36
Гетманцев﻿ о меморандуме с МВФ: назначение главы САП и принятие законопроекта 5600 - Фото
Даниил Гетманцев (фото: пресс-служба ВР)

Назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до декабря 2021 года является одним из структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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Гетманцев заметил, что меморандум не содержит требований по повышению стоимости газа, напротив, обязывает государство защищать уязвимые слои населения через субсидии в период повышения мировых цен.

По его словам, также предусматривается принятие законопроекта №5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по продаже недвижимости и рентной плате.

"Согласно меморандуму, Украина намерена закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку налогооблагаемой базы для налога на прибыль предприятий и рентных платежей", – отметил нардеп.

Кроме этого, документ предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП (госбюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5%), однако это уже заложено в проект бюджета на 2022 год.

Украина также обязуется продолжить внедрение пенсионной реформы и обнародовать результаты аудита Фонда борьбы с COVID-19 до конца 2021 года. Также среди намерений – запуск Бюро экономической безопасности и ликвидация Государственной фискальной службы до конца декабря 2021 года, отметил Гетманцев.

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Анна Лыса-Кузмич
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