Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 12:42

ГФС не смогла обжаловать отмену штрафов ДТЭК Ахметова. Нет денег

ГФС не смогла обжаловать отмену штрафов ДТЭК Ахметова. Нет денег

ДТЭК сохранил 95 млн грн из-за отсутствия денег у налоговиков для оплаты судебного сбора

Офису крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) не хватило денег для уплаты судебного сбора Верховному суду (ВС). ГФС хотела отстоять штрафы и доначисления налогов компании ДТЭК Павлоградуголь олигарха Рината Ахметова. Об этом пишет Finbalance.

Издание отмечает, что налоговики не оплатили судебный сбор в установленный законом срок "из-за ограниченного финансирования". В связи с просрочкой ВС принял решение 1 апреля отказать ГФС в открытии кассационного производства.

Реклама

95 млн штрафов и доначислений налогов наложили на ДТЭК Павлоградуголь по итогам проверки за 2011-2014 годы. Компания обжаловала решение ГФС в судах - все штрафы и доначисления были отменены.

Группа ДТЭК Ахметова является крупнейшим поставщиком "угольной" электроэнергии в Украине. Холдинг эксплуатирует 9 из 14 украинских ТЭС. Также ДТЭК контролирует более 90% экспорта электроэнергии в Венгрию. Кроме того, активно вводит в эксплуатацию электростанции из альтернативных источников энергии. "Зеленого тариф" в Украине позволяет продавать такую ​​электроэнергию по более высоким ценам.

В декабре прошлого года Антимонопольный комитет не признал ДТЭК монополистом. Тогда комитет нашел отдельные признаки монопольного положения холдинга, но установил, что он им не злоупотребляет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтэк, ринат ахметов, ГФС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 