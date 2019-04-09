ГФС не смогла обжаловать отмену штрафов ДТЭК Ахметова. Нет денег

Офису крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) не хватило денег для уплаты судебного сбора Верховному суду (ВС). ГФС хотела отстоять штрафы и доначисления налогов компании ДТЭК Павлоградуголь олигарха Рината Ахметова. Об этом пишет Finbalance.

Издание отмечает, что налоговики не оплатили судебный сбор в установленный законом срок "из-за ограниченного финансирования". В связи с просрочкой ВС принял решение 1 апреля отказать ГФС в открытии кассационного производства.

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95 млн штрафов и доначислений налогов наложили на ДТЭК Павлоградуголь по итогам проверки за 2011-2014 годы. Компания обжаловала решение ГФС в судах - все штрафы и доначисления были отменены.

Группа ДТЭК Ахметова является крупнейшим поставщиком "угольной" электроэнергии в Украине. Холдинг эксплуатирует 9 из 14 украинских ТЭС. Также ДТЭК контролирует более 90% экспорта электроэнергии в Венгрию. Кроме того, активно вводит в эксплуатацию электростанции из альтернативных источников энергии. "Зеленого тариф" в Украине позволяет продавать такую ​​электроэнергию по более высоким ценам.

В декабре прошлого года Антимонопольный комитет не признал ДТЭК монополистом. Тогда комитет нашел отдельные признаки монопольного положения холдинга, но установил, что он им не злоупотребляет.