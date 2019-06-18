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18.06.2019, 15:58

ГФС оштрафовала алкогольный холдинг Баядера на 786 млн грн

ГФС оштрафовала алкогольный холдинг Баядера на 786 млн грн

Баядера пытается отменить штраф ГФС через Окружной админсуд Киева

Алкогольный холдинг Баядера пытается через Окружной админсуд Киева отменить штраф в 786,4 млн грн, наложенный Государственной фискальной службой (ГФС). Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные об открытом производстве в Едином реестре судовых решений.

Суд начал производство по иску ООО Юнайтед Трейдинг Групп к Офису крупных налогоплательщиков ГФС 6 июня. Компания просит признать штрафные санкции противоправными и отменить их.

Издание отмечает, что ООО Юнайтед Трейдинг Групп связано с Баядера Групп.

Согласно данным госреестра, Юнайтед Трейдинг Групп занимается оптовой торговлей напитками (основная деятельность), продуктами питания, табачными изделиями и пр. Конечным бенефициаром указана Екатерина Шаповалова.

По данным Opendatabot, еще в апреле ООО Юнайтед Трейдинг Групп называлось ООО Баядера-Импорт. Кроме того, clarity-project.info связывает эту структуру с ООО Баядера Холдинг.

Баядера Групп - один из крупнейших участников алкогольного рынка Украины и крупнейший алкогольный холдинг Восточной Европы, имеющий собственные производственные мощности и занимающийся дистрибуцией. Выпускает продукцию под брендами и ТМ: Koblevo, Marengo, Хлібний Дар, Козацька Рада и др.

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Теги: Баядера Групп, ОАСК, ГФС, окружной админсуд киева
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