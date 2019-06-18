ГФС оштрафовала алкогольный холдинг Баядера на 786 млн грн

Алкогольный холдинг Баядера пытается через Окружной админсуд Киева отменить штраф в 786,4 млн грн, наложенный Государственной фискальной службой (ГФС). Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные об открытом производстве в Едином реестре судовых решений.

Суд начал производство по иску ООО Юнайтед Трейдинг Групп к Офису крупных налогоплательщиков ГФС 6 июня. Компания просит признать штрафные санкции противоправными и отменить их.

Издание отмечает, что ООО Юнайтед Трейдинг Групп связано с Баядера Групп.

Согласно данным госреестра, Юнайтед Трейдинг Групп занимается оптовой торговлей напитками (основная деятельность), продуктами питания, табачными изделиями и пр. Конечным бенефициаром указана Екатерина Шаповалова.

По данным Opendatabot, еще в апреле ООО Юнайтед Трейдинг Групп называлось ООО Баядера-Импорт. Кроме того, clarity-project.info связывает эту структуру с ООО Баядера Холдинг.

Баядера Групп - один из крупнейших участников алкогольного рынка Украины и крупнейший алкогольный холдинг Восточной Европы, имеющий собственные производственные мощности и занимающийся дистрибуцией. Выпускает продукцию под брендами и ТМ: Koblevo, Marengo, Хлібний Дар, Козацька Рада и др.