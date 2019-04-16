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16.04.2019, 16:10

ГФС подозревает АЗС Коломойского в уклонении от налогов

ГФС подозревает АЗС Коломойского в уклонении от налогов

Налоговики расследуют дело против сети АЗС Авиас из группы Приват

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) подозревает компании из сети автозаправочных станций (АЗС) Авиас из группы Приват Игоря Коломойского в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом свидетельствуют данные постановлений Шевченковского райсуда Киева от 4 апреля 2019-го, 26 февраля 2019-го и 8 августа 2014-го, пишет Finbalance.

По данным следствия, Авиас в соучастии с другими неустановленными лицами в 2014 году организовали схему покупки, поставки и реализации "нефтепродуктов неизвестного происхождения" через сеть АЗС с использованием документов транзитных и фиктивных предприятий.

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В судебных материалах также говорится, что "согласно выписке движения денежных средств, в период с февраля 2013-го по февраль 2018-го деньги за поставленные нефтепродукты поступали и перечислялись на погашение кредита в ПриватБанке".

Фиктивным фирмам перечислялись сотни миллионов гривень кредитного налога за якобы поставленные нефтепродукты, которые те, в свою очередь, никогда не поставляли, отмечают налоговики. Следствие установило, что эти компании не являются производителями нефтепродуктов, а также не имеют документального подтверждения их покупки.

Кроме того, "директор" одной из таких компаний, по данным следствия, не имеет отношения к финансовой деятельности фирмы, а номинальным руководителем он согласился стать "по просьбе неизвестных ему людей за денежное вознаграждение".

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Теги: ГФС, игорь коломойский, группа приват, уклонение от налогов, азс авиас
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