ГФС показала, как вытаскивает из тени работодателей

Государственная фискальная служба доначислила работодателям-нарушителям 157 млн ​​грн налогов и сборов по итогам января-февраля текущего года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года работодателям, которые нарушали налоговое законодательство при выплате заработной платы, доначислено более 82 млн грн налога на доходы физлиц, более 68 млн грн единого соцвзноса и почти 7 млн ​​грн военного сбора.

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По данным ГФС, нарушения законодательства выявлены в 43,1% проверенных компаний. В результате проверок обнаружено около 4600 наемных лиц, работавших без оформления трудовых отношений.

Специалисты ГФС проверяли производственные и торговые помещения юридических и физических лиц, торговые точки. По результатам проверок и разъяснительной работы работодатели заключили дополнительно 29 100 трудовых договоров с наемными работниками.

Кроме того ГФС выявила 3400 граждан, которые занимались предпринимательством без регистрации. В бюджеты дополнительно уплачено более 2,3 млн грн налогов и сборов и 2,7 млн грн единого взноса.

Ранее сообщалось, что теневые зарплаты могут повлиять на начисление субсидий.

Напомним, что в 2018 году Гоструда выявила 25 179 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в результате чего наложила на работодателей штрафы на 1,7 млрд грн.