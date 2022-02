Глава Евросовета предложил провести донорскую конференцию для Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил провести донорскую конференцию для Украины, чтобы поддержать ее экономику на фоне российской военной угрозы.

Выступая в Европейском парламенте в среду, Мишель напомнил, что Европейская комиссия инициировала выделение Украине экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Он считает, что этого недостаточно.

"Поэтому я хочу предложить европейскую инициативу и провести донорскую конференцию, чтобы поддержать экономику Украины", – сказал Мишель.

