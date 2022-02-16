Глава Евросовета предложил провести донорскую конференцию для Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил провести донорскую конференцию для Украины, чтобы поддержать ее экономику на фоне российской военной угрозы.

Выступая в Европейском парламенте в среду, Мишель напомнил, что Европейская комиссия инициировала выделение Украине экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Он считает, что этого недостаточно.

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"Поэтому я хочу предложить европейскую инициативу и провести донорскую конференцию, чтобы поддержать экономику Украины", – сказал Мишель.

LIVE now: follow my speech at the European Parliament @Europarl_EN on #Ukraine https://t.co/8hTas1eKBE — Charles Michel (@eucopresident) February 16, 2022

За последние дни ряд западных партнеров Украины объявили о намерении поддержать Украину деньгами. Европейский союз выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, США – $1 млрд кредитных гарантий (под которые Украина сможет выпустить евробонды с низкой процентной ставкой), Франция – 1,2 млрд евро в виде кредита и финансовых гарантий, Германия – 150 млн евро несвязанного финансового кредита, Япония – $100 млн кредита.

Мишель подчеркнул, что Евросоюз упорно работает не только для того, чтобы поддержать Украину экономически, но и дипломатически. Кроме того, ЕС готов ввести жесткие санкции против России, если она решится на вторжение в Украину.

В конце января президент Владимир Зеленский заявил, что паника, к которой привели сообщения о возможном наступлении России на Украину, стоила украинской экономике 12,5 млрд грн. С тех пор военная угроза не только не уменьшилась, но и вышла на новый уровень – западными СМИ назывались даже конкретные даты возможного нападения России.

Западные страны на этом фоне предоставили Украине более 2000 тонн военной помощи, в первую очередь оборонного летального оружия и боеприпасов к нему.

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Андрей Водяный

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