Глава НБУ не собирается в отставку

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не собирается в отставку. Об этом он сказал журналистам, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о своей отставке.

Смолий отметил, что НБУ не ощущает давления. "Никто пока что не говорил о том, что готов или хочет покинуть свою должность", - сказал глава НБУ.

Напомним, Смолий возглавил НБУ 15 марта 2018 года после отставки Валерии Гонтаревой.

В Верховной Раде 16 мая зарегистрировано постановление №10300 внефракционного депутата Виталия Куприя об обращении Верховной Рады к президенту по поводу увольнения главы Нацбанка.