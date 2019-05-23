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23.05.2019, 16:04

Глава НБУ не собирается в отставку

Глава НБУ не собирается в отставку

Яков Смолий заявил, что ни он, ни его команда не собираются покидать Нацбанк

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не собирается в отставку. Об этом он сказал журналистам, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о своей отставке.

Смолий отметил, что НБУ не ощущает давления. "Никто пока что не говорил о том, что готов или хочет покинуть свою должность", - сказал глава НБУ.

Напомним, Смолий возглавил НБУ 15 марта 2018 года после отставки Валерии Гонтаревой.

В Верховной Раде 16 мая зарегистрировано постановление №10300 внефракционного депутата Виталия Куприя об обращении Верховной Рады к президенту по поводу увольнения главы Нацбанка.  

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Теги: Яков Смолий, НБУ
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