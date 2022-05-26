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Глава Всемирного банка прогнозирует глобальную рецессию из-за войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 06:34
Глава Всемирного банка прогнозирует глобальную рецессию из-за войны в Украине - Фото
Девід Малпасс, Світовий банк (Фото - EPA)

Война в Украине и ее влияние на цены на питание и энергоносители могут спровоцировать глобальную рецессию. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters.

Малпасс заявил на мероприятии, организованном Торговой палатой США, что экономика Германии, четвертая по величине в мире, уже существенно замедлилась из-за повышения цен на энергоносители, и сказал, что сокращение производства удобрений может ухудшить условия в других странах.

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"Когда мы смотрим на мировой ВВП, сейчас сложно увидеть, как мы можем избежать рецессии", — сказал он.

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Он сказал, что экономики Украины и России, как ожидается, столкнутся со значительным спадом, в то время как в Европе, Китае и США рост замедлится.

Глава Всемирного банка отметил, что развивающиеся страны пострадали еще сильнее из-за нехватки удобрений, продовольствия и энергоносителей.

"Идея удвоения цен на энергоносители сама по себе может спровоцировать рецессию", – сказал он.

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Наталия Софиенко
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Дэвид Малпасс Всемирный банк глобальная рецесия
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