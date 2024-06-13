Глобальный ВВП теряет $8,9 трлн из-за негативных эмоций сотрудников на работе — доклад

63% сотрудников в мире не привязаны к своей работе и компании и выполняют свои обязанности без энтузиазма

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Сотрудники, которые чувствуют себя на работе несчастными и испытывают негативные эмоции, наносят ущерб глобальному ВВП в $8,9 трлн. Об этом говорится в докладе Gallup State of the Global Workplace, основанном на опросе 128 278 сотрудников в более чем 140 странах, пишет CNN Business.

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Негативные эмоции сотрудников напрямую влияют на производительность труда, подчеркивают авторы доклада.

Опрос показал, что примерно 20% работников ежедневно чувствуют себя одинокими, злыми и или грустными, 41% испытывают стресс.

Среди тех, кто чувствует себя одиноким, — молодые работники (22%), сотрудники, которые работали удаленно полный рабочий день (25%), и те, кто чувствовал себя отстраненным от работы (31%).

В докладе Gallup отмечается, что "когда сотрудники находят свою работу и рабочие отношения значимыми, у них высокий уровень ежедневного удовольствия и низкий уровень отрицательных ежедневных эмоций. Половина сотрудников, глубоко вовлеченных в работу, в целом преуспевают в жизни".

Также исследователи обнаружили, что просиживание без дела на работе дает больше негативных эмоций, чем безработица.

Опрос показал, что в 2023 году только 23% сотрудников были активно заняты на работе и с энтузиазмов выполняли свои рабочие обязанности.

Напротив, 63% сотрудников признались, что не привязаны к своей работе и компании и выполняли свои обязанности без энтузиазма.

В докладе отмечается, что США и Канада показали самый высокий процент вовлеченности сотрудников (33%). В Австралии и Новой Зеландии самый высокий процент преуспевающих сотрудников (60%). Самый низкий – в странах Южной Азии (13%).

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