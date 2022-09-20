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ГНС добилась через суд взыскания 1,2 млрд грн налогового долга с финансовой компании

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 13:38
ГНС добилась через суд взыскания 1,2 млрд грн налогового долга с финансовой компании - Фото
Фото: depositphotos.com

Окружной административный суд города Киева поддержал позицию Главного управления налоговой службы Киева о взыскании задолженности в размере 1,86 млрд грн с финансовой компании. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.  

Согласно материалам дела, речь идет о компании Тандем-Финанс, которая работает на рынке денежных переводов через сеть платежных терминалов и интернет. Компания является членом четырех внутригосударственных платежных систем (Финансовый Мир, Аверс, Платисервис, Глобус).   

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Согласно решению суда, заявленная сумма является налоговым долгом ответчика перед бюджетом и подлежит взысканию со счетов в банках, обслуживающих этого налогоплательщика. 

Суд подтвердил, что средства, находящиеся на счетах ответчика, не могут считаться вкладом или депозитом, поскольку последний не является банковским учреждением. Учитывая это, суд разрешил использовать средства на счетах Тандем-Финанс в качестве источника погашения налогового долга. 

Тандем-Финанс основана в 2014 году и зарегистрирована в Киеве. Согласно открытым данным, собственником Тандем-Финанс является компания Франк Лин Пей (Киев), бенефициары – Виталий Павленко и Андрей Серватяк.   

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Роман Бриль
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ОАСК налоговый долг финансовая компания перевод денег ГНС тандем-финанс
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