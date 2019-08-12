Goldman Sachs предсказал экономике США рецессию

Торговая война США и Китая может привести к рецессии американской экономики. Такой прогноз опубликовали аналитики банка Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.

Финансовые аналитики не видят перспектив в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином до выборов президента США в 2020 году.

Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в четвертом квартале на 0,2 п.п., до 1,8%.

Аналитики считают, что сложившаяся ситуация может заставить частные американские компании сокращать расходы и объем инвестиций.