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Goldman Sachs предсказал экономике США рецессию

Goldman Sachs предсказал экономике США рецессию
12.08.2019, 10:19

Финансовые аналитики прогнозируют проблемы экономике США из-за торговой войны с Китаем

Торговая война США и Китая может привести к рецессии американской экономики. Такой прогноз опубликовали аналитики банка Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.

Финансовые аналитики не видят перспектив в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином до выборов президента США в 2020 году.

Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в четвертом квартале на 0,2 п.п., до 1,8%.

Аналитики считают, что сложившаяся ситуация может заставить частные американские компании сокращать расходы и объем инвестиций.

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