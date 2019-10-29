Гончарук: Дело ПриватБанка является ключевым для инвесторов

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дело ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности.

Дело ПриватБанка не может быть разрешено за счет налогоплательщиков, оно является ключевым для макростабильности Украины и ее восприятия инвесторами. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября.

"У нас не диктатура, нет возможности ввести военное положение и сказать каждому судье, каким образом ему нужно себя вести. Но наша команда будет работать и сделает все зависящее от нас, чтобы защитить украинского плательщика налогов, и для того, чтобы защитить макростабильность страны. А кейс ПриватБанка является ключевым и знаковым в этой борьбе", - сказал он.

Премьер также отметил, что от дела ПриватБанка зависит, придут ли инвесторы в страну.

"Если инвесторы не увидят, что правила изменились, что нельзя просто взять и за счет плательщиков налогов попробовать решить все проблемы, если люди не увидят, что правила изменились, то инвестиции сюда не придут. Мы очень хорошо это понимаем. Поэтому макростабильность для нас и интересы государства, и интересы плательщиков налогов являются точно ключевыми", - сказал он.