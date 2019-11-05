Гончарук презентовал доработанный проект бюджета-2020: слайды

Сегодня, 5 ноября, премьер-министр Алексей Гончарук презентовал проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Гончарук отметил, что формирование доходной части госбюджета впервые происходит без повышения налогов, но с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долговую нагрузку.

Премьер озвучил основные показатели доработанного документа.

Медицина

В 2020 году экстренная медицина получит +109% финансирования, кроме этого, государство планирует компенсировать стоимость родов, лечение инсульта и расходы по другим направлениям. Всего на экстренную помощь в 2020 году правительство выделило 1,9 млрд грн (из них 900 млн грн на скорую помощь, 1 млрд грн на открытие отделений экстренной помощи), что вдвое больше, чем в 2019 году. Программа "Доступные лекарства" в 2020 году будет стоить 3,3 млрд грн. На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд грн. На трансплантацию заложено более 1 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Социальное обеспечение

В 2020 году правительство заложило в проект бюджета-2020: 47,6 млрд грн на субсидии; 822 млн грн на предоставление правовой помощи гражданам; 246 млн грн на социальную адаптацию ветеранов АТО/ООС, что почти вдвое больше, чем в 2019-м.

Образование

Правительство впервые выделило в 2020 году отдельный бюджет в 3,5 млрд грн на программу "Способная школа для лучших результатов"; 1,4 млрд грн на программу "Новая украинская школа", что на 200 млн грн больше, чем в 2019 году. Еще 259 млн грн - на развитие учебно-практических центров профтехобразования, что на 200 млн грн больше, чем в 2019 году. Впервые по 21 000 грн получат ежегодную денежную поддержку молодые учителя (стаж до 10 лет).

Креативные индустрии и культура

На это направление правительство выделило на 23% больше, чем в 2019 году - 5,1 млрд грн. Впервые заложена программа мобильности молодежи - 500 млн грн. Впервые предусмотрено финансирование на раскрытие туристического потенциала - 240 млн грн.

Другое

7,4 млрд грн получит Государственный фонд регионального развития; 2 млрд грн выделено на социально-экономическое развитие регионов; 1,8 млрд грн на национальные инвестпроекты; 22,6 млрд грн планируется привлечь дополнительно от международных партнеров; 73,7 млрд грн - на инфраструктуру (в 2019 году было 54 млрд грн).