Госаудитслужбе расширили полномочия для проверок. Что добавили

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Кабинет министров изменениями в постановление №631 утвердил новый алгоритм проверок закупок со стороны Государственной аудиторской службы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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"Дополняем основания проверки в случае непроведения открытых торгов, приобретения товаров без использования электронного каталога, если обязывает законодательство. Также будем проверять соблюдение норм о локализации производства", — сообщил премьер.

Как уточняет представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, порядок проведения проверок закупок Госудитслужбой дополнен новыми основаниями, а именно при установлении фактов:

разделения предмета закупки на части, чтобы избежать проведения открытых торгов/упрощенных закупок в определенном законодательством порядке

приобретение товара по заключенному договору, который не локализован в соответствии с законодательством

приобретение товаров без использования электронного каталога и/или заключение договоров, которыми предусмотрена оплата товаров без использования электронного каталога, в случае, когда его применение обязательно в соответствии с законодательством.

Также уточнена процедура предоставления всех необходимых для проверки документов и сведений, действий должностных лиц органа государственного финансового контроля в случае их непредоставления.

Обновлена процедура остановки проверки закупок в отдельных обстоятельствах.