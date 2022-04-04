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Госбюджет Украины из-за войны теряет 2 млрд грн в день – Денис Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 20:05
Госбюджет Украины из-за войны теряет 2 млрд грн в день – Денис Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Если говорить о расчетах Минфина по потерям бюджета, то потери Украины составляют около 2 млрд грн в день (ранее Минфин заявлял о потерях $10 млрд в месяц. - Ред.). Если говорить о потерях инфраструктуры, то за месяц войны они предварительно составили $119 млрд (или $4,25 млрд в день). Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью НВ, отвечая на вопрос "сколько в день нам стоит война?".

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"Если добавить сюда военные потери и увеличенные военные и социальные расходы, программы поддержки, потери экономики и предприятий, тогда говорим о $565 млрд. Даже не хочу это делить на дни. Потери однозначно огромны. Но мы должны быть оптимистичными, мы будем восстанавливаться с такой же скоростью. Я в этом уверен", – говорит Шмыгаль.

Глава правительства объяснил, за счет чего будет восстановление: "...замороженные средства России, то есть конфискация и репарация. Это российское имущество и средства западных партнеров, уже сегодня мы ведем переговоры о создании фонда восстановления. Мы уже получили более $3 млрд. Это первый шаг, чтобы наполнять бюджет, выполнять наши обязательства. Пока мы говорим о ежедневных расходах, которые должно нести государство на оборону, на выполнение своих социальных обязательств, на обеспечение страны питанием".

  • В марте в госбюджет поступило 103,4 млрд грн, заявляли в Минфине.
Вероника Гаврилюк
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государственный бюджет война
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