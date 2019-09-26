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Госбюджет в августе сведен с профицитом

Госбюджет в августе сведен с профицитом
26.09.2019, 17:30

Профицит бюджета по итогам восьми месяцев составил 2,4 млрд грн

Государственный бюджет в январе-августе 2019 года сведен с профицитом 2,38 млрд грн при дефиците общего фонда в 4,12 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

За восемь месяцев госбюджет получил в целом 671,8 млрд грн доходов. По общему фонду этот показатель составил 594,08 млрд грн при утвержденном плане 624,85 млрд грн.

Расходы госбюджета за этот период были на уровне 668,9 млрд грн, в том числе 600,38 млрд грн по общему фонду при плане 655,95 млрд грн.

Заимствования за восемь месяцев составили 318,77 млрд грн при запланированных 336,52 млрд грн, из них внешние - 262,61 млрд грн.

Погашения в этот период достигли 262,7 млрд грн, из них по внешним обязательствам - 210,81 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли период с профицитом 32,98 млрд грн, по общему фонду профицит составил 64,31 млрд грн.

Сводный бюджет Украины за январь-август выполнен с профицитом 35,36 млрд грн, по общему фонду он составил 60,19 млрд грн.

Госбюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,03 трлн грн, а расходы на уровне 1,1 трлн грн. Предельный объем дефицита - 90 млрд грн.

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