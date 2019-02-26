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26.02.2019, 17:19

Госбюджет в январе выполнен с дефицитом 12 млрд грн

Госбюджет в январе выполнен с дефицитом 12 млрд грн

Дефицит был профинансирован в основном за счет изменения остатков средств бюджетов

Дефицит госбюджета по итогам января 2019 года составил 11,93 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Дефицит общего фонда составил 18,2 млрд грн при плане в 15,82 млрд грн.

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Дефицит бюджета в основном был профинансирован за счет изменения остатков средств бюджетов - 11,75 млрд грн, в том числе 16,6 млрд грн по общему фонду.

Приватизация принесла в январе 122,28 млн грн, финансирование за счет выпуска ценных бумаг - 2,455 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли первый месяц текущего года с профицитом 11,53 млрд грн, в том числе по общему фонду - 10,56 млрд грн. Однако, как отмечает агентство, сводный бюджет в январе был сведен с дефицитом 399,3 млн грн; по общему фонду профицит составил 7,6 млрд грн.

Доходы госбюджета в январе составили 54,55 млрд грн, в том числе общий фонд - 44,247 млрд грн при плане 54,57 млрд грн.

Расходы превысили 65,81 млрд грн, по общему фонду было потрачено 61,71 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в январе составили 43,83 млрд грн, в том числе по общему фонду - 41,46 млрд грн, тогда как расходы - 32,3 млрд грн и 30,9 млрд грн соответственно, говорится в сообщении.

Ранее в Минфине сообщали, что профинансировали дефицит госбюджета в январе за счет внутренних заимствований.

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Теги: госказначейство, госбюджет
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