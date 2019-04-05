Госдолг. Как Украина справляется с пиковыми выплатами

В первом квартале 2019 года все расходы государственного бюджета профинансированы своевременно и в полном объеме. Об этом заявляют в Министерстве финансов Украины.

При этом в Минфине указывают на сложность внутренних политических процессов, негативно влияющих на возможность занимать средства на международном рынке капитала, невыполнение двух условий получения макрофинансовой помощи: принятие законопроектов №7473 от 29.12.2017 года и № 9417 от 19.12.2018, а также на задержку большой приватизации.

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В министерстве напомнили, что плановые платежи по погашению и обслуживанию госдолга на 2019 год предусмотрены в объеме 458 млрд грн, по сравнению со средним показателем за 2015-2018 годы в сумме 236 млрд грн (без учета реструктуризации и репрофайлингу).

В первом квартале Минфин ежемесячно тратил в среднем 42 млрд грн на погашение и обслуживание госдолга.

Минфин заявляет, что успешное обслуживание госдолга стало возможным, в частности, благодаря:

- активному развитию рынка ОВГЗ. За первый квартал государственные внутренние заимствования в гривне составили 57,3 млрд грн, а в иностранной валюте - 30 млрд грн;

- привлечению кредита в размере 529 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития;

- доразмещению 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года на $350 млн.

По итогам первого квартала Минфин привлек 112,9 млрд грн заимствований и уплатил 125,6 млрд грн по госдолгу. На конец квартала по оперативным данным госдолг по итогам квартала уменьшился на 900 млн грн - до 1 трлн 859 млрд 400 млн грн.

В Минфине также отметили уменьшение доли долга к ВВП. На конец 2018 года соотношение составило 52,3% вместо прогнозируемых 62%.