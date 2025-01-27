Госдолг Украины достиг 90% ВВП. За год вырос на 1,4 трлн грн

Фото: пресс-служба НБУ

Государственный и гарантированный государством долг составил 6,98 трлн грн, в валютном эквиваленте – $166,1 млрд по состоянию на 31 декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

За 2024 год государственный долг увеличился: в гривне на 26,5% (+1,46 трлн грн), в валютном эквиваленте на 14,3% ($20,7 млрд).

По итогам прошлого года соотношение госдолга к ВВП составило 90,4% (против 84,4% в 2023 году, 77,7% в 2022 и 49% в 2021 году), что ниже прогноза МВФ – 92,2%.

"Как и в 2022-2023 годах львиная доля (около 7/8) роста всего государственного долга в 2024 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальные (1/8) – за счет ОВГЗ", — прокомментировал данные глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

По его словам наибольшее чистое влияние на рост задолженности в 2024 году оказало получение льготных кредитов от ЕС в рамках Ukraine Facility на сумму $11,1 млрд, группы Всемирного банка – $8,9 млрд, МВФ – $2,4 млрд, правительства Канады – $1,4 млрд.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2024 году составили 8,8% расходов общего фонда государственного бюджета (против 8,2% в 2023 году, 6,5% в 2022 году и 12,4% в 2021 году).

"Долговая нагрузка как для полномасштабной войны остается умеренной, и отвечает параметрам, определенным программой МВФ EFF", — резюмировал Гетманцев.

Источник: Даниил Гетманцев/telegram

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