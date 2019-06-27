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27.06.2019, 11:19

Госдолг Украины снизился в мае на $1,4 млрд

Госдолг Украины снизился в мае на $1,4 млрд

Госдолг Украины на конец мая составлял $78,39 млрд

На конец мая объем государственного и гарантированного государственного долга Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,8% или на $1,43 млрд (18,36 млрд грн), сообщается на сайте Министерства финансов.

Общий размер госдолга на 31 мая 2019-го составлял 2,107 трлн грн или $78,39 млрд.

Прямой внешний долг составлял 1,309 трлн грн (62,14% от общей суммы) или $48,71 млрд. Внутренний - 797,57 млрд грн (37,86%) или $29,68 млрд.

Гарантированный государством долг на конец мая составил 274,96 млрд грн или $10,23 млрд - 13,5% от общей суммы.

Согласно приведенным данным, с начала года объем госдолга вырос на 0,1% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 2,9% в гривневом эквиваленте.

По словам главы Министерства финансов Оксаны Маркаровой, в 2019 году Украина должна выплатить по долгам 418 млрд грн (около $16 млрд).

В конце января 2019 года Минфин утвердил программу управления госдолгом на текущий год.

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Теги: госдолг, Минфин
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