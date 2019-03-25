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25.03.2019, 16:57

Госдолг Украины сократился до $78,24 млрд

Госдолг Украины сократился до $78,24 млрд

В феврале совокупный государственный долг Украины сократился на 0,02%

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале текущего года сократился на 0,02% - до $78,24 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, на 28 февраля совокупный долг составлял 2,11 трлн грн. Месяцем ранее государственный и гарантированный государством долг был на уровне 2,17 трлн грн ($78,25 млрд).

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Общий размер прямого госдолга на конец февраля текущего года составил 1,82 трлн грн ($67,42 млрд) против 1,86 трлн грн ($67,25 млрд) месяцем ранее.

Прямой внешний госдолг Украины в феврале по сравнению с январем сократился на 2,9% - с 1,1 трлн грн ($39,70 млрд) до 1,07 трлн грн ($39,63 млрд).

Внутренний госдолг уменьшился на 1,9% - с 764,6 млрд грн до 750 млрд грн. Но в долларовом эквиваленте вырос на $0,24 млрд - $27,79 млрд против $27,55 млрд.

Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 292,1 млрд грн ($10,8 млрд), что на 3,34% меньше по сравнению с январем текущего года (305, 36 млрд грн, или $11 млрд)

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Теги: госдолг, Минфин
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