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Госфинмониторинг заблокировал около 700 млн грн средств коллаборантов и предателей

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 17:04
Госфинмониторинг заблокировал около 700 млн грн средств коллаборантов и предателей - Фото
Фото: Госфинмониторинг/Facebook

Государственная служба финансового мониторинга заблокировал 687 млн грн средств коллаборантов. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. 

В правоохранительные органы направлено 14 материалов по финансовым операциям 83 человек, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и Беларуси против Украины, говорится в сообщении. 

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С целью выявления и замораживания активов коллаборантов, Госфинмониторинг направил 379 запросов в подразделения финансовой разведки иностранных государств. 

Сегодня основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации и Беларуси в против Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп. 

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Роман Брыль
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Госфинмониторинг финансовая разведка коллаборанты замораживание активов
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