Госфинмониторинг заблокировал около 700 млн грн средств коллаборантов и предателей

Государственная служба финансового мониторинга заблокировал 687 млн грн средств коллаборантов. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В правоохранительные органы направлено 14 материалов по финансовым операциям 83 человек, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и Беларуси против Украины, говорится в сообщении.

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С целью выявления и замораживания активов коллаборантов, Госфинмониторинг направил 379 запросов в подразделения финансовой разведки иностранных государств.

Сегодня основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации и Беларуси в против Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.

7 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал обнародовать реестр коллаборантов.

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Роман Брыль

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