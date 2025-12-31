Господдержка аграриев по европейской модели: Укргосфонд получил новый статус

Фото: Минагрополитики

Кабинет министров 31 декабря назначил Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств Выплатным агентством в сфере господдержки сельского хозяйства. Это решение закладывает институциональную основу для адаптации национального аграрного сектора к стандартам Европейского Союза. Об этом сообщает Минэкономики.

Это нужно для внедрения инструментов общей аграрной политики ЕС и дальнейшего привлечения европейского финансирования. Фактически речь идет о первом шаге к участию Украины в европейских программах поддержки фермеров.

В рамках полномочий, определенных законом "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития", главная задача Выплатного агентства – администрирование государственной поддержки агропроизводителей в соответствии с европейскими требованиями.

Введение этого механизма позволит применить европейские подходы к финансированию агросектора, в частности установить четкие правила прозрачного, контролируемого и подотчетного использования средств.

"Назначение Выплатного агентства является ключевым шагом к внедрению в Украине европейской модели аграрной поддержки. Мы создаем понятный и контролируемый механизм финансирования, который обеспечит сельскохозяйственным производителям равный доступ к государственной и международной помощи и одновременно будет соответствовать стандартам ЕС", – прокомментировал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

По его словам, принятое решение является важным этапом евроинтеграционного процесса Украины. Оно будет способствовать повышению доверия к системе государственной поддержки и откроет новые возможности для устойчивого развития аграрного сектора и сельских территорий по европейским правилам.