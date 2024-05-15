Госстат фиксирует падение экспорта и рост импорта в первом квартале

Фото: depositphotos.com

Экспорт товаров из Украины составил $10 млрд в первом квартале 2024 года, это на 2,8% меньше показателя первого квартала прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Импорт товаров в Украину вырос на 1,7% в годовом выражении — до $15,9 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Украина увеличила экспорт черных металлов на 28% и растительного масла — на 4,2%. При этом сократился экспорт зерновых (на 16%).

Значительно вырос импорт транспорта — на 39%, но упал импорт нефтепродуктов — на 46%.

Отрицательное сальдо составило $5,9 млрд за отчетный период. В первом квартале 2023 года сальдо также было отрицательным – $5,3 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,63 (за первый квартал 2023 года – 0,66).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.

Источник: Госстат

В апреле грузооборот украинских морских портов увеличился вдвое.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости