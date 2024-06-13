Государство начало гарантировать инвестиционные кредиты для фермеров

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве прогарантировал первый инвестиционный кредит для агрофирмы из Херсонской области

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Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве прогарантировал первый инвестиционный кредит для агрофирмы из Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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"Агропроизводитель из Херсонской области получил для развития своего бизнеса 1 млн грн кредита в Укргазбанке. Гарантия Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве покрыла в этом случае 500 000 грн", – говорится в сообщении.

Полученный кредит, говорят в фонде, позволит фермеру приобрести оборудование для улучшения производственных процессов, в частности опрыскиватель и машину для упаковки зерна.

"Учитывая нестабильность ситуации в регионе, такие инвестиции не только являются ключевым элементом развития бизнеса, но и способствуют сохранению рабочих мест и экономическому оздоровлению территорий", – отмечают в Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

В начале июня Кабинет министров принял распоряжение о предоставлении дополнительной поддержки малым агропроизводителям. Она будет предоставляться в качестве грантов прежде всего аграриям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га, а также содержащим до 100 коров или 500 маточного поголовья коз или овец.

Также был увеличен уставный капитал Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Это существенно снизит риски для банков при кредитовании и стимулирует сотрудничество с малыми и средними сельхозпроизводителями.