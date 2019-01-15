Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Сегодня в Мариуполь приедут пять министров иностранных дел
15.01.2019, 09:27

ГПУ сомневается, что фирмам Януковича удалось разморозить счета

ГПУ сомневается, что фирмам Януковича удалось разморозить счета

Генпрокуратура говорит, что десятки размороженных счетов этой осенью не связаны с окружением экс-президента Украины

В Генеральной прокуратуре утверждают, что не располагают информацией о связи окружения экс-президента Виктора Януковича с компаниями, которым осенью удалось снять аресты с десятков своих счетов. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинской правды.

"В материалах уголовного производства... отсутствуют сведения о связи обществ, фигурирующих в производстве, с членами семьи бывшего президента Украины В. Януковича и его окружения", – говорят в ведомстве.

Реклама

Кроме того, эта связь не является предметом этого досудебного расследования, отметили в прокуратуре.

В то же время правоохранители не стали отвечать на несколько вопросов издания сославшись на тайну следствия. В частности, ГПУ оставил без ответа вопросы, с какой суммы аресты отменены, и какая - все еще заморожена.

Напомним, в течение ноября 2018  года Печерский суд Киева отменил аресты, по меньшей мере, с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича

По информации СМИ, в конце ноября окружение Януковича хотело снять с них арест в другом производстве.

В 2015 году глава МВД Арсен Аваков заявлял об аресте счетов сына Януковича, на которых хранилось более 2,6 млрд грн. Однако в феврале 2018 года Печерский райсуд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента. На них хранились почти 550 млн грн и более $27 млн.

Позже стало известно, что почти 2 млрд грн, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента (Всеукраинского банка развития), были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко (Международного инвестиционного банка).

Отправить:
Распечатать:
Теги: виктор янукович, александр янукович, генеральная прокуратура
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 