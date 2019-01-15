ГПУ сомневается, что фирмам Януковича удалось разморозить счета

В Генеральной прокуратуре утверждают, что не располагают информацией о связи окружения экс-президента Виктора Януковича с компаниями, которым осенью удалось снять аресты с десятков своих счетов. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинской правды.

"В материалах уголовного производства... отсутствуют сведения о связи обществ, фигурирующих в производстве, с членами семьи бывшего президента Украины В. Януковича и его окружения", – говорят в ведомстве.

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Кроме того, эта связь не является предметом этого досудебного расследования, отметили в прокуратуре.

В то же время правоохранители не стали отвечать на несколько вопросов издания сославшись на тайну следствия. В частности, ГПУ оставил без ответа вопросы, с какой суммы аресты отменены, и какая - все еще заморожена.

Напомним, в течение ноября 2018 года Печерский суд Киева отменил аресты, по меньшей мере, с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

По информации СМИ, в конце ноября окружение Януковича хотело снять с них арест в другом производстве.

В 2015 году глава МВД Арсен Аваков заявлял об аресте счетов сына Януковича, на которых хранилось более 2,6 млрд грн. Однако в феврале 2018 года Печерский райсуд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента. На них хранились почти 550 млн грн и более $27 млн.

Позже стало известно, что почти 2 млрд грн, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента (Всеукраинского банка развития), были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко (Международного инвестиционного банка).