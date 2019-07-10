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10.07.2019, 18:06

ГПУ завершила расследование против главного налоговика Януковича

ГПУ завершила расследование против главного налоговика Януковича

Экс-министра доходов и сборов подозревают в организации ОПГ, злоупотреблении властью и отмывании денег

Главная военная прокуратура завершила расследование против Александра Клименко, занимавшего пост министра доходов и сборов в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 гг. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Производство начали в июне 2014 года. Клименко и еще четырех человек обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28 (групповое преступление), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью); ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

Согласно сообщению ГПУ, в производстве "возникла необходимость сообщить подозреваемым о завершении досудебного расследования" и запроса на открытие материалов.

Клименко причисляют к "семье" Януковича. В 2010-2011 гг. он руководил Государственной налоговой администрацией Донецкой области. В 2011-м возглавил Государственную налоговую службу, после ликвидации которой в 2012 году стал министром доходов и сборов. После Революции Достоинства бежал из Украины в Россию.

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Теги: Семья Янукович, Александр Клименко
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