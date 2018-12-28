Гройсман рассказал, сколько потратят на развитие регионов

В 2019 году правительство намерено направить 30,2 млрд грн на развитие регионов, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

Как он отметил, в 2019-ом планируется потратить 14,7 млрд грн на строительство и ремонт местных дорог, 7,7 млрд грн направят в Государственный фонд регионального развития, 4,7 млрд грн пойдет на социально-экономическое развитие регионов и 2,1 млрд грн - на формирование инфраструктуры в объединенных общинах. Еще 1 млрд грн напрвят на сельскую медицину, добавил премьер.

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Также планируются субвенции на продолжение реформы "Новая украинская школа", реализацию медицинской реформы, приобретение ангиографов, поддержку фермерства и на строительство и реконструкцию Дворцов спорта, заключи он.