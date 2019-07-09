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09.07.2019, 11:39

Группа ICU открыла в Киеве офис для продажи ОВГЗ физлицам

Группа ICU открыла в Киеве офис для продажи ОВГЗ физлицам

Инвестгруппа открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физлиц

Инвестиционная группа ICU открыла в Киеве свой первый офис по продаже физическим лицам облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщает пресс-служба компании.

"Ранее ОВГЗ пользовались преимущественно банки и другие юридические лица, тогда как физические лица выбирали давно знакомые им депозиты. Но сейчас ОВГЗ становятся популярнее и среди индивидуальных инвесторов: их интересует высокая доходность госбумаг, 100%-я государственная гарантия выплат, возможность каждый день продать ОВГЗ и получить средства", - сказал управляющий партнер ICU Константин Стеценко.

По его словам, в среднем по рынку ставки по ОВГЗ составляют 17-18% в гривне и 5-7% в долларах по сравнению со ставками депозитов (15% и 2-3% соответственно), доход по которым облагается налогом.

Кроме инвестиций в ОВГЗ, в клиентском офисе ICU можно получить консультации по сбережению средств в негосударственных пенсионных фондах, а также о вложении средств в инвестиционные фонды под управлением ICU.

Группа ICU – финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. По ее управлением находятся активы на больше $500 млн. Управляющие партнеры ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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Теги: продажа овгз, инвестгруппа icu
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