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26.07.2019, 11:30

Грузинская валюта обновила антирекорд

Грузинская валюта обновила антирекорд

С начала года курс грузинской национальной валюты снизился на 8,4%

Национальный банк Грузии зафиксировал новый антирекорд, установив обменный курс лари к доллару в размере 2,9171 лари/доллар. Обменный курс опубликован на сайте грузинского регулятора.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты снизился на 0,3%, а с начала года – на 8,4%.  

До этого очередной исторический минимум был зафиксирован 9 июля. Тогда курс грузинской валюты опустился до 2,9096 лари/доллар.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/доллар.

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Теги: грузинский лари, нацбанк грузии
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