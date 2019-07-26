Грузинская валюта обновила антирекорд

Национальный банк Грузии зафиксировал новый антирекорд, установив обменный курс лари к доллару в размере 2,9171 лари/доллар. Обменный курс опубликован на сайте грузинского регулятора.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты снизился на 0,3%, а с начала года – на 8,4%.

До этого очередной исторический минимум был зафиксирован 9 июля. Тогда курс грузинской валюты опустился до 2,9096 лари/доллар.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/доллар.